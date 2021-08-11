Son dakika haberi... SİNOP'TAKİ SELDE AYANCIK ÇAYI TAŞTI (1) - Son Dakika

SİNOP'TAKİ SELDE AYANCIK ÇAYI TAŞTI (1)

Sinop'ta etkili olan sağanak yağışta Ayancık Çayı taştı araçlar sel sularında sürüklendi.

Sinop'ta gece boyunca etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Akarsuların debisinin yükselmesine ve taşmasına yol açan kuvvetli yağışın etkisi sabah gün ağarınca ortaya çıktı. Ayancık Çayı şiddetli yağışın etkisiyle taştı. Çay üzerindeki köprü hasar gördü. Sel sularına kapılan bir araç sürüklendi.

Görüntü dökümü

--------------------------Sürüklenmiş aracın görüntüsü -Taşan çaydan genel ve detay

SİNOP- DHA