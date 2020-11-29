Son dakika haberi: Sinpapurlu anne koronavirüs antikorlarına sahip bebek doğurdu
29.11.2020 15:54
Gelen son dakika haberlerine göre Singapurlu Celine Ng-Chan mart ayında hamileyken koronavirüs oldu, bu ay içinde doğum yapan yeni anne virüse karşı antikorları olan bir bebek doğurdu.
Singapurlu Celine Ng-Chan mart ayında hamileyken koronavirüs oldu, bu ay içinde doğum yapan yeni anne virüse karşı antikorları olan bir bebek doğurdu. Bu durum uzmanlara, enfeksiyonun anneden çocuğa geçip geçmeyeceğine dair yeni bir ipucu verdi.
Singapur'da hamile bir anne adayı kadın, Mart ayında koronavirüse yakalandı. Kasım ayında doğum yapan yeni annenin bebeği, koronavirüse karşı antikorla doğduğu açıklandı. Basına açıklama yapan Celine Ng-Chan "Doktorum hamileliğim sırasında COVID-19 antikorlarımı ona (bebeğe) aktardığımdan şüpheleniyor" dedi.
- Singapur
Son Dakika Son Dakika! RTÜK, CHP'li vekilin Türk ordusuna yönelik "satılmış" sözlerini sarf ettiği yayına ilişkin inceleme başlattı Sokak ortasında tartıştığı arkadaşını başından vurarak öldürdü 54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Türk ordusu satıldı" diyen CHP'li vekile tepki: Hukuk çerçevesinde hesabı sorulacak Borçluları tarafından önce tehdit edildi ardından kendi iş yerinde vuruldu Yasaklar hiçe sayıldı! Şanlıurfa'ya giden Alişan ve Demet Akalın için belediyenin sosyal tesisinde ziyafet verildi Roma kulübünün tesislerinde 15 adet bomba bulundu Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak