Son dakika haberi: Sint Maarten Adası Hollanda'yı "ırkçılık" ve "neo-kolonyalizm" ile suçluyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Sint Maarten Adası Hollanda'yı "ırkçılık" ve "neo-kolonyalizm" ile suçluyor

17.03.2021 22:15
Son dakika haberi: Sint Maarten Adası Hollanda'yı

Son dakika haber: Hollanda Krallığı'nı meydana getiren dört ülkeden biri olan Karayipler'deki Sint Maarten, Hollanda'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yardımları karşılığında ülkesine gözlemci heyet atamasını Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığı Özel Raportörü E. Tendayi Achiume'ye şikayet etti.

Hollanda Krallığı'nı meydana getiren dört ülkeden biri olan Karayipler'deki Sint Maarten, Hollanda'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yardımları karşılığında ülkesine gözlemci heyet atamasını Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığı Özel Raportörü E. Tendayi Achiume'ye şikayet etti.

Hollanda basınında yer alan habere göre, Sin Maarten Parlamentosu aldığı kararda Hollanda'nın Kovid-19 yardımlarını kullanarak, "ırkçı" ve "neo-kolonyalist" amaçlarla ada devletinin egemenliğine müdahale etmeye çalıştığını belirtti.

Haberde Hollanda'nın, Kovid-19 salgını ve kasırgalar sonrası oluşan hasarlar nedeniyle ekonomik zarara uğrayan Sint Maarten'e 30 milyon avro yardım karşılığında bir dizi reform gerçekleştirilmesi şart koştuğu kaydedildi.

Hollanda'nın reformları gözlemlemek için 3 kişilik heyet atamasını neo-kolonyalist bir yaklaşım olarak değerlendiren Sint Maarten, durumu BM'ye taşıdı.

Sint Maarten Parlamentosu ayrıca Hollanda'yı Karayipler'dekilere karşı ayrımcı politikalar yürütmek ve yabancı düşmanlığını körüklemekle suçladı.

Parlamento, Hollanda'da siyahilerin karşı çıktığı "Kara Peter" protestolarına ve hükümetin istifasına sebep olan vergi dairesinin çifte vatandaşlığı olanlara karşı ayrımcılık yaptığına ilişkin skandallara da değindi.

Milletvekili Grisha Heyliger-Marten, BM Raportörüne yapılan şikayete ilişkin açıklamasında "Reformları biz de destekliyoruz fakat asıl sıkıntı ülkeyi 3 kişilik heyet yönetecek, bizim bir söz hakkımız olmayacak." dedi.

Hollanda İçişleri ve Krallık İlişkileri Bakanı Raymond Knops, Sint Maarten'in ülkesini BM'ye şikayet etmesini "hoşa gitmeyen bir sürpriz" şeklinde değerlendirdi.

Sint Maarten hükümetinden açıklama istediğini belirten Raymonds, "Sint Maarten şu anda özerkliğini yürütemiyor ve bunu uzun yıllar sağlayabilmeleri için onlara gerekli reformları yapmaları konusunda yardımcı olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Özerkliğini 2010'da kazanan Sint Maarten, Hollanda'nın ekonomik etkisinden kurtulmak için dış borç aramalarına girişmişti.

Birleşmiş Milletler, Karayipler, Hollanda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Sint Maarten Adası Hollanda'yı 'ırkçılık' ve 'neo-kolonyalizm' ile suçluyor - Son Dakika


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