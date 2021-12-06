Son dakika haberi: Sırbistan Turizm Bakan Yardımcısı Ceniç, Türkiye'yi ziyaret tavsiyesinde bulundu - Son Dakika

Sırbistan Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakan Yardımcısı Dunya Ceniç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Sırbistan ile Türkiye arasında turizmin etkili şekilde devam ettiğini, sadece geçen 9 ayda Sırbistan'ı ziyaret eden Türk turist sayısının 35 bini bulduğunu söyledi.

Ceniç, Türkiye ziyareti sonrası Belgrad'da, AA muhabirine iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın katılımıyla 2017 yılında imzalanan "Türkiye Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi" sonrası daha da iyi seviyelere ulaştığını vurgulayan Ceniç, "İşbirliği konseyinin yakın zamanda tekrar bir araya gelmesini bekliyorum. İki ülke arasında turizmin gelişmesi için çalışmalar yapacağız." dedi.

Türkiye ve Sırbistan arasındaki ziyaretlerin, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeyini gösterdiğini belirten Ceniç, "Kovid-19 pandemi sürecine rağmen, iki ülke arasında turizm etkili bir şekilde devam etti. Sadece geçtiğimiz 9 ay içerisinde, Sırbistan'ı ziyaret eden Türk turist sayısı 35 bini buldu. Türk turistler, son 2 yıl içerisinde elde ettiğimiz istatistiklere göre Sırbistan'ı ziyaret eden turist sıralamasında ikinci sıradaki yerini korudu. Bunun yanı sıra son 10 yılda Türkiye'den ülkemize yapılan yatırım hacmi 178 milyon avroya ulaştı." bilgisini paylaştı.

Kovid-19 sertifikalarının, iki ülke arasında tanınmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Ceniç, bu sertifikalar sayesinde iki ülke arasında turizm sektörünün iyi seviyelerde olduğunu kaydetti.

Sırp vatandaşların yaz tatilleri için Türkiye'deki denizleri tercih ettiğini vurgulayan Ceniç, "İki ülke arasında seyahatin kimlik kartlarıyla mümkün olabileceğini ümit ediyoruz. Bu alanda gerekli istatistikleri ve görüşlerimizi, İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere bütün mercilere ilettik." diye konuştu.

Dunya Ceniç, Türkiye ziyaretinden son derece mutlu ayrıldığına dikkati çekerek, "Türkiye'de sadece iki gün kaldım, ancak buna rağmen Türk halkının ne kadar misafirperver olduğunu gördüm ve bu beni çok mutlu etti. Sırp vatandaşlarına, Türkiye'yi muhakkak ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği Turizm ve Kültür Müşaviri Mert Demiral'ın, AA'ya verdiği bilgiye göre, 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde, Sırbistan'dan Türkiye'ye gelen Sırp vatandaşlarının sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,46 artışla 203 bin 41 oldu.