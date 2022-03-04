Son dakika haberi... "Sırdan bilime, zanaattan sanata, yerel atölyelerden küresel pazarlara" uzanan renk: Edirne kırmızısı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... "Sırdan bilime, zanaattan sanata, yerel atölyelerden küresel pazarlara" uzanan renk: Edirne kırmızısı

04.03.2022 14:44
Son dakika haberi... "Sırdan bilime, zanaattan sanata, yerel atölyelerden küresel pazarlara" uzanan renk: Edirne kırmızısı

Son dakika haberler: Trakya Üniversitesi (TÜ) Osmanlı döneminde casusluk olaylarına konu olduğu için "efsane renk" olarak da bilinen "Edirne kırmızısı"nın (Rouge d'Adrinople) kullanım alanlarını artırmak amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Osmanlı döneminde casusluk olaylarına konu olduğu için "efsane renk" olarak da bilinen "Edirne kırmızısı"nın (Rouge d'Adrinople) kullanım alanlarını artırmak amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından "Edirne kırmızısı" konulu konferans düzenlendi.

TÜ Edirne Kırmızısı Projeler Koordinatörü Orkun Akman, Edirne kırmızısının farklı coğrafyalarda üretilen değerlerin nasıl dünya kültür mirasına dönüştüğünün en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Avrupa'da önceleri Türk kırmızısı olarak bilinen rengin Edirneli iki boya ustasından esinlenilerek Edirne kırmızısı olarak anılmaya başladığını anlatan Akman, rengin Sanayi Devrimi sonrası birçok tekstilcinin ve girişimcinin dikkatini çekmeyi başardığını ifade etti.

Edirne kırmızısının "sırdan bilime, zanaattan sanata, yerel atölyelerden küresel pazarlara" uzanan bir hikayenin baş figürü olduğunu dile getiren Akman, şunları kaydetti:

"Avrupa'da ilk başta Türk kırmızısı adıyla bilinen Edirne kırmızısı, boyacılarıyla meşhur Edirne'de iki boyacının Fransa'ya götürülmesi sonucu önce Avrupa'da, sonra tüm dünyada büyük bir üne ulaşmıştır. Özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa tekstil piyasasının en önemli figürlerinden biri haline gelen Edirne Kırmızısı, gizemini usta çırak öğretisine dayalı olarak uzun yıllar korumayı başarmıştır.

1700'lü yılların sonlarına doğru Fransa başta olmak üzere İsviçre, Hollanda gibi ülkelerde Edirne kırmızısı ile ilgili üretim yapılabilmesi için izin ilgili meslek odalarından hatta kraliyetlerden izinler alınıyordu. Böylesine peşinden koşulan bir renk için çok fazla endüstriyel casusluk olayı yaşandı."

Akman, TÜ'nün rengin değerini artırmak ve geliştirmek için rengin elde edilmesinde kullanılan kök boya bitkisi "rubia tinctorum"un yetiştirme alanlarını genişlettiğini ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun katkı ve destekleriyle üniversite olarak rengin kent kimliğine ve kültürüne kazandırılması için çaba sarf ettiklerini belirten Akman, "Yetiştirdiğimiz kök boyadan elde edilen renk pigmentini laboratuvar ortamında inceledik. Bir sonraki aşamada rengi kumaşa basmaya başlayacağız." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Öğrenciler bu laboratuvarda artırılmış gerçeklik teknolojisiyle eğitim görecek Öğrenciler bu laboratuvarda artırılmış gerçeklik teknolojisiyle eğitim görecek Minik öğrenciler Osmanlı mirası meyve sabunu yapmayı öğrendi Minik öğrenciler Osmanlı mirası meyve sabunu yapmayı öğrendi

Mustafa Kemal Atatürk, Trakya Üniversitesi, Osmanlı, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... 'Sırdan bilime, zanaattan sanata, yerel atölyelerden küresel pazarlara' uzanan renk: Edirne kırmızısı - Son Dakika


Son Dakika
14:55 Balyoz planı davasında karar: Baransu'ya 13 yıl, Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'a 3'er yıl hapis cezası
14:48 Yusuf Yazıcı savaş yüzünden Rusya'dan ayrılıp Türkiye'ye dönebilir!
14:45 Digitürk, TFF'nin kafa karıştırıcı yayın ihalesindeki gerçekleri ortaya çıkardı
14:44 2022 fitre miktarı açıklandı! Kişi başı 40 TL olacak
14:37 İlişkileri normalleştirme çağrısı yapan Putin: Eylemlerimiz yalnızca dostça olmayan adımlara yanıt olacak
14:29 Putin muhalifi ünlü Rus satranççı Garry Kasparov: Putin durdurulmalı, yoksa bir sonraki hedefi nükleer silahlarıyla NATO olacak
14:27 Kılıçdaroğlu'ndan holdinglere oligark benzetmesi: Eyy yerel oligarklar, size de huzur yok
14:16 Üretici ile market arasındaki fiyat farkı 4 katı geçti! Rekor yüzde 64,58 zam ile karnabaharda
14:05 Üzerinde Türkçe ibare bulunmayan gizemli kargo aracı, Gaziantep'te endişe yarattı
13:59 Sinan Akçıl ile boşanma kararı alan Burcu Kıratlı, yeni erkek arkadaşıyla görüntülendi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 15:00:38. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... "Sırdan bilime, zanaattan sanata, yerel atölyelerden küresel pazarlara" uzanan renk: Edirne kırmızısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement