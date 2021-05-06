Şırnak Eren Cudi-Besta operasyonunda teröristlere ait mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Şırnak Eren Cudi-Besta operasyonunda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şırnak'ta 29 Nisan'da başlayan ve 2 bin 280 personelin katıldığı Eren Cudi-Besta operasyonunda 2 havan, 1 keskin nişancı tüfeği, 12 roketatar mühimmatı, 1 piyade tüfeği, 1 tabanca, 4 el bombası, 1 tabanca susturucusu, 2 lazermetre, 1 gece görüş dürbünü ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

(Melih Yiğit/İHA)