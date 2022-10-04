Son dakika haberi! ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ÖZDEMİR: DOĞUMDAN SONRA İLK 1 SAAT BEBEĞİN EMZİRİLMESİ ÖLÜMLERİN YÜZDE 80 ÖNÜNE GEÇİYOR

ŞIRNAK İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Özdemir, '1-7 Ekim Emzirme Haftası' dolayısıyla bir araya geldiği annelere ve anne adaylarına anne sütünün önemini anlatarak, 'Doğum eyleminden sonra ilk bir saat içerisinde bebeğin emzirilmesi yüzde 80 oranında bebek ölümlerinin önüne geçmektedirö dedi.

Şırnak'ta '1-7 Ekim Emzirme Haftası' etkinlikleri kapsamında il genelinde 11 ayrı noktada bilgilendirme stantları kuruldu. Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ndeki standı ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Özdemir, anne ve anne adaylarıyla bir araya geldi. Hastane girişinde kurulan bilgilendirme standında anne ve anne adaylarına anne sütünün önemini anlatan Özdemir, anne sütünün bebekler için mucizevi bir özellikte olduğunu söyledi. Özdemir, anne sütünün bebeklerin gereksinimi olan tüm besin öğelerini tek başına taşıdığını ve özellikle ilk 6 ay içinde ne denli önemli olduğuna dikkat çekti.

Özdemir, Şırnak'ın Türkiye'de en hızlı 2'nci doğum oranına sahip il olduğunu hatırlatarak, 'Çok sayıda doğum olması nedeniyle bizler de eğitimci arkadaşlarımızla, emzirme politikamızı, hastalarımıza, doğum yapan annelerimize anlatarak ilk altı ay sadece anne sütü ile beslemelerini öneriyoruz. Herhangi bir ek gıda veya mama kullanılmasını önermiyoruz. Çocuklarımız ilk 6 ay anne sütü aldıkları takdirde bağışıklık sistemleri daha da güçlenecektir. Hastalıklara yakalanma oranları daha düşük olup, hastalıklara yakalanma durumunda ise hastalıkları yenme oranları çok çok daha yüksek olacaktır. Doğum eyleminden sonra ilk bir saat içerisinde bebeğin emmesi yüzde 80 oranında bebek ölümlerinin önüne geçmektedir. Bunun içinde emzirme bizim için çok çok önemli. Tüm annelerimize, gebelerimize, yeni doğum yapmış ve daha önce doğum yapmış olanlara emzirmenin önemini eğitimci personellerimiz ile anlatıyoruz. Onlara bu konuda eğitim verdikten sonra emzirme tekniklerini öğreterek ilk 6 ay sadece anne sütü vermelerini öneriyoruzö diye konuştu.(DHA)