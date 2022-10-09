ŞIRNAK'TA 17 ÖĞRENCİ POLİS TARAFINDAN SINAVA YETİŞTİRİLDİ - Son Dakika
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ŞIRNAK'TA 17 ÖĞRENCİ POLİS TARAFINDAN SINAVA YETİŞTİRİLDİ

09.10.2022 16:33

ŞIRNAK'ta ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumuna geç kalacağı anlaşılan 17 aday, polis ekiplerince sınava yetiştirildi.

ŞIRNAK'ta ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumuna geç kalacağı anlaşılan 17 aday, polis ekiplerince sınava yetiştirildi.

Şırnak'ta ÖSYM tarafından KPSS sınavı ön lisans oturumuna girecek adaylardan sınava geç kalacak olanlar için İl Emniyet Müdürlüğü'nce ekipler görevlendirildi. Devriye gezen ekipler, sınava dakikalar kala duraklarda bekleyen ve araç bulamadıkları için geç kalacak 17 öğrenciyi alarak, okullara yetiştirdi. Sınava yetişen öğrenciler, polis ekiplerine teşekkür etti. (DHA)

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Kaynak: DHA

Şırnak, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞIRNAK'TA 17 ÖĞRENCİ POLİS TARAFINDAN SINAVA YETİŞTİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞIRNAK'TA 17 ÖĞRENCİ POLİS TARAFINDAN SINAVA YETİŞTİRİLDİ - Son Dakika
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