Son dakika haberi: Şırnak'ta 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaşam malzemesi ele geçirildi

Son dakika güncel haberi... Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaşam malzemesi bulundu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaşam malzemesi bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, Beytüşşebap ilçesi Kovankaya-Dönmezler bölgesindeki "Gazi Jandarma Uzman Çavuş Engin Kaygısız Operasyonu"nda, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve yakın hava desteğiyle 2 teröristin, silahlarıyla etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Operasyon bölgesinde yapılan aramada 3 sırt çantası, 2 met ve uyku tulumu, pil bloğu, dolu küçük tüp ve başlığı, el telsizi, 10 metre kablo, 4 kilogram çay, çaydanlık, tava, 7 çay bardağı, 2 tabak, su bidonu ve ayakkabı ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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