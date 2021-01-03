Son dakika haberi: Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Son dakika haberi: Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

03.01.2021 10:07
Son dakika haberi: Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesindeki mağarada 5 teröristin silah ve mühimmatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesindeki mağarada 5 teröristin silah ve mühimmatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"2021'de kahramanlarımız, Gabar Dağı'ndan ilk haberi verdi. İnlerine girdiler. Mağarada 5 terörist, kahraman jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi. Allah evlatlarımızı muhafaza etsin."

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise 5 teröristin, Yıldırım-1 Cudi Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve özel harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonun bölgede devam ettiği bildirildi.

Süleyman Soylu, Gabar Dağı, Şırnak, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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