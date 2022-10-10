Son dakika haberi | Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

10.10.2022 17:48
Son dakika haberi | Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre Şırnak'ta son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 33 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şırnak'ta son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 33 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı.

Aramalarda 20,49 gram sentetik uyuşturucu, 65,25 gram eroin, 202,02 gram sentetik ecza, 113,36 gram esrar, 2 bin 728 paket bandrolsüz sigara, 51 cep telefonu aksesuarı, 35 tarihi eser, 30 litre alkol, 25 cep telefonu ve 5 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 33 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğerleri hakkında yasal işlem yapıldı.

Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığınca da kent merkezi ve ilçelerde yapılan çalışmalarda 245 litre eroin yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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