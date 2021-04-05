Son dakika haberi! Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonunda 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şırnak'ta polisin düzenlediği asayiş ve kaçakçılık operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, gümrük kaçağı 585 paket sigara, 100 paket elektronik sigara tütünü, 26 cep telefonu, 3 çift spor ayakkabı ele geçirildi, 26 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve asayiş ile ilgili Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü ekipleri de operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 7'si asayiş, 11'i kaçakçılık, 1'i terör ve 2'si sahtecilik suçundan 21 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.