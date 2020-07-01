Son dakika haberi! Şırnak'ta 'dengbej' eşliğinde buğday hasadı başladı - Son Dakika

Son dakika haberi! Şırnak'ta 'dengbej' eşliğinde buğday hasadı başladı

Son dakika haberi... Şırnak'ta eski usul olan dengbej eşliğinde buğday biçme geleneği devam ediyor.

Şırnak'ta eski usul olan dengbej eşliğinde buğday biçme geleneği devam ediyor. İş makinelerin giremediği yere vatandaşlar buğdaylarını türküler eşliğinde biçiyor.

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Merkeze bağlı Balveren beldesinde engebeli tarlalarda sezonun ilk hasadı gerçekleştirildi. Hasat etkinliğine Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Erkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, Tarım ve orman İl Müdürü Selman Demirel, Ziraat Odası Başkanı Cengizhan Tatar katıldı. Beldede 130 bin dönümde ekilen buğdayın hasadı Vali Pehlivan vatandaşlarla birlikte orakla biçmesiyle başladı. Beldedeki çiftçiler, şarkı söyleyerek imece usulü tarlalarını biçti.


Vali Pehlivan çiftçilerle orak salladı


Programda konuşan Şırnak Valisi Pehlivan, çiftçilere hayırlı, bereketli, bol kazançlı bir hasat dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu. Vali Pehlivan, "İlimizde 800 bin dekar alanda tahıl üretimini yapılıyor. Bunu 650 bin dekarı buğday, 93 bin dekarı arpa, 40 bin dekarı mercimek ve devamında da diğer ürünler ekimi, biçimi, hasadı yapılıyor. Bu hasadın ilimizde yüzde 75 oranında modern makineler dediğimiz biçerdöver ile yapılmaktadır. ve hala yüzde 25'inde orak ile hasat yapılmaya devam ediliyor. Bu belki insanlık tarihi kadar eski bir gelenektir. Şırnak'ta bu geleneğin devam etmesi, bu hasadın türküler eşliğinde ve imece usulü ile bu geleneği yaşattıkları gerçekten bizi ayrıca memnun etti. Bizde memnuniyetle kendi aralarına girip, saf oluşturup, bir süreliğine de olsa, bu hasadı hep beraber, omuz omuza yapmaktan dolayı ziyadesiyle mutlu olduk" dedi.


"Bu dayanışmanın mesajıdır"


Çiftçilerin birlikte çalışmasının dayanışmanın mesajı olduğunu aktaran Vali Pehlivan, "Vatandaşlar güç birliği ve emek birliği yapmak suretiyle, imce usulüyle, asırlardır bu geleneği yaşatıyorlar. Birinin işi bitince toplanıp diğer komşusunun işini yapmak için toplanıyorlar. v yardım ediyorlar. Bir ekip çalışması, bir dayanışma örneğidir. Cizre, Silopi, İdil ilçelerinde biçerdöver ile yapılırken, Şırnak Uludere ve Beytüşşebap bölgemizde ise orak ile yapılmaktadır. Emektar çiftçilerimizin, bu emeklerinin inşallah bereket olarak kendilerine yansımasını temenni ediyorum. İlimizde tarım ve hayvancılık en önemli geçim kaynağımızdır. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde önemli teşvikler var. İl müdürlüğümüz sayesinde bu duyurular vatandaşlarımıza yapılıyor. Dünyayı kasıp kavuran be pandemi döneminde, tarımın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz" diye konuştu.


Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise, "Eskiden beri yapılan buğday ekimi ve hasat zamanı geldi. köylerimizde ve beldelerimizde, teknoloji ülkemizde ne kadar ileri gitmişse de vatandaşlarımız hasatları eski usul toplanmaya devam ediyor. Başakların bu şekilde toplanması bizim için gerçekten çok değerlidir. Çiftçilerimin yanındayız. Bu hasadın bereketli olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.


Çiftçiler de ziyaretlerinden dolayı Vali Pehlivan ve beraberindekilere teşekkür etti. - ŞIRNAK

Mehmet Yarka, Şırnak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Şırnak'ta 'dengbej' eşliğinde buğday hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi

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