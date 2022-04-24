Son dakika haberi: Şırnak'ta eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı polise teslim oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi: Şırnak'ta eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı polise teslim oldu

24.04.2022 13:32
Son dakika haberi: Şırnak'ta eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı polise teslim oldu

Son dakika haber... Şırnak'ın Uludere ilçesinde önceki gün eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı polise teslim oldu.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde önceki gün eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı polise teslim oldu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 22 Nisan'da M.Ş'nin iki çocuk annesi eşi Mihriban Ş'yi (31) silahla öldürmesinin ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Polis ekiplerince aranan M.Ş, Uludere İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

M.Ş'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Uludere ilçesinde M.Ş. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Mihriban Ş'yi pompalı tüfekle vurmuş, ağır yaralanan kadın Uludere Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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EŞİNİ ÖLDÜRÜP, KIZINI YARALAYAN ŞÜPHELİ TESLİM OLDU EŞİNİ ÖLDÜRÜP, KIZINI YARALAYAN ŞÜPHELİ TESLİM OLDU Şırnak'ta eşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın öldü Şırnak'ta eşinin pompalı tüfekle vurduğu kadın öldü

Cumhuriyet Mahallesi, Hisarcık, Uludere, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Şırnak'ta eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı polise teslim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Şırnak'ta eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı polise teslim oldu - Son Dakika
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