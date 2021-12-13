Son dakika haberi... Şırnak'ta eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem

Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke

Tiryakilere yeni bir kötü haber daha! Bir sigara grubuna daha zam geldi, işte güncel fiyatlar