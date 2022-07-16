Son dakika haberi! Şırnak'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Şırnak'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

16.07.2022 17:22
Son dakika haberi! Şırnak'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haber: Şırnak'ta bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Şırnak'ta bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince kentteki bir oto tamir ve yedek parça dükkanından farklı markalarda 21 fren balatası, 4 motor yağı, cep telefonu ve valiz çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Kimlik tespiti yapan ekipler, şüpheli M.E'yi yakaladı. M.E'nin yanında 16 fren balatası, 4 motor yağı, cep telefonu ve valiz ele geçirildi. Diğer şüpheliler K.A. (16) ile İ.U. (17) ise evlerinde gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Şırnak'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Şırnak'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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