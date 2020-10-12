Son dakika haberi: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 29 gözaltı - Son Dakika

ŞIRNAK'ta, polis ve jandarmanın kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı.

?İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 5- 11 Ekim tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 1 tarihi eser niteliği olan pipo, 101 gümrük kaçağı cep telefonu, 57 cep telefonu aksesuarı, 60 paket kaçak sigara, 680 bin sigara filtresi, 100 puro, 10 kilo kaçak tütün, 30 yan keski, 1 taşınır bellek, 1 uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, bir miktar uyuşturucu ve 1 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 29 şüpheli ise gözaltına alındı.Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 27 şüpheli serbest bırakıldı.