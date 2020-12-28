Son dakika haberi... Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 42 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi... Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 42 gözaltı

28.12.2020 13:40
Son dakika haberi... Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 42 gözaltı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... ŞIRNAK'ta, polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 42 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 42 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında 21-27 Aralık tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adres ve üzerlerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 6 bin 950 paket kaçak sigara, 2 kilo 351 gram altın, gümrük kaçağı 33 cep telefonu, tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 125 gram esrar, 106 gram eroin,  29 gram kokain, 28 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki sorguları sürüyor.


Son dakika haberi... Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 42 gözaltı
Son dakika haberi... Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 42 gözaltı
Son dakika haberi... Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 42 gözaltı
Son dakika haberi... Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 42 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 42 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Arda Turan'ın Galatasaray'daki performansına İspanyol basını övgüler yağdırdı Klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı vefat etti Asgari ücretle birlikte işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşına da zam geldi Süper Lig ekibi Ankaragücü'ne transfer yasağı getirildi Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu Seren Serengil acı haberi bizzat verdi: Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim Sosyal mesafe kuralına uymak isteyen çalışan kendini yerde buldu İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun İBB'deki usulsuzlük iddiaları üzerine 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi
Edirne Belediyesi, çalışanları için asgari ücreti 3.200 TL yaptı Edirne Belediyesi, çalışanları için asgari ücreti 3.200 TL yaptı         
13:35
DİSK'ten 2 bin 825 lira olarak açıklanan asgari ücrete sert tepki: Bu hesap burada bitmez DİSK'ten 2 bin 825 lira olarak açıklanan asgari ücrete sert tepki: Bu hesap burada bitmez         
13:06
Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Son Dakika: İmamoğlu, İBB personeli için asgari ücreti 3.100 TL yaptı         
12:38
Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu         
11:57
Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı         
11:33
"ABD'de oynamak hayalim" diyen Messi, asla formasını giymeyeceği takımları duyurdu         
11:28
Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı         
11:01
Genç kız kısıtlamada üçüncü kez yakalandı: Hep merak ediyordum, işte o an bu an Genç kız kısıtlamada üçüncü kez yakalandı: Hep merak ediyordum, işte o an bu an         
10:20
Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm         
10:00
İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu         
09:21
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına Gelecek ve DEVA talimatı: Hassas davranın, kimseyi ötekileştirmeyin Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına Gelecek ve DEVA talimatı: Hassas davranın, kimseyi ötekileştirmeyin         
09:16
Satış için anlaşamadığı kişilerin icra başvurusuyla aracı bağlandı Satış için anlaşamadığı kişilerin icra başvurusuyla aracı bağlandı         
08:57
Canlı yayını kapattığını zannederek sunucuya Canlı yayını kapattığını zannederek sunucuya "Maşallah" diyen İlber Ortaylı ilk kez konuştu: Güzele maşallah denir         
08:43
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı! Ameliyat videosunu paylaştı Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bıçak altına yattı! Ameliyat videosunu paylaştı         
07:46
Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak         
21:28
"Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki: Al vergini de git!         
21:10
Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in yeni dizisinin ilk fragmanı yayınlandı Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in yeni dizisinin ilk fragmanı yayınlandı         
18:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 13:50:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 42 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei