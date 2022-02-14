Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 71 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 71 gözaltı

ŞIRNAK - Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 71 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 07 - 13 Şubat 2022 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 7,9 gram metamfetamin, 7,78 gram esrar, 0,6 gram eroin, 0,28 gram kokain, 4 adet bong düzeneği, 1 adet sentetik ecza maddesi, 11.281 paket kaçak sigara, 1.200 litre kaçak motorin, 50 paket kaçak elektronik sigara tütünü, 19 kilogram kaçak çay, 16 adet cep telefonu, 10 adet çanta ve 4 adet emtia ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 54'u kaçakçılık, 14'ü asayiş suçlarından, 2 şüpheli terör ve 1 şüpheli Resmi Belgede Sahtecilik suçundan olmak üzere 71 şüpheli gözaltına alındı.