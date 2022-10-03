Son dakika haberi! Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu

03.10.2022 14:16

Son dakika haberlerine göre Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonuŞIRNAK Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu

ŞIRNAK Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 55 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenleyerek, uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda, 222,36 gram metamfetamin, 1,77 gram eroin, 54 gram sentetik ecza, 12,24 gram esrar, 5 adet captagon, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 47 adet fişek, 2 adet bong, 3 bin 90 paket sigara, 8 adet elektronik emtia, 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 38'i kaçakçılık, 14'u asayiş ve 3 şüpheli sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 55 şüpheli gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Teknoloji 55 yılda nereden nereye geldi? Teknoloji 55 yılda nereden nereye geldi? Doğum Gününde Yeni Şarkısı Yayında Doğum Gününde Yeni Şarkısı Yayında Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Kaynak: İHA

Türkiye, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:23 Ünlü futbolcu Gerrard'ın kızı ve kartel liderinin oğluyla aşk yaşıyor!
20:19 Serada cansız bedeni bulunan çiftçi arasında mektup bırakmış!
19:51 Oyuncu Yasemin Hadivent ABD'ye taşınıyor
19:40 Öldürülen müzisyen Onur Şener'le ilgili duygulandıran gerçek ortaya çıktı!
19:31 Galatasaraylı Mertens şaşkınlık yarattı! 16 senedir başına gelmeyen geldi
19:22 ABD'nin GKRY'yi ortak askeri programa dahil etmesine Türkiye'den kınama geldi!
18:51 HSK'dan tepki toplayacak hamle! Eşini öldüren hakim için taziye mesajı paylaştılar
18:46 Müzisyen Onur Şener cinayeti hakkında AK Parti'den ilk açıklama: Siyasi polemikle acıyı istismar ediyorlar
18:37 Beckham'ın çılgın transfer listesi ortaya çıktı! İşte şaşkınlık yaratan listedeki 3 önemli isim
18:22 Dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'e geldi! İçlerinde Kılıçdaroğlu ve Özdağ'da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 21:01:37. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement