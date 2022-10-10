Operasyonlarda, 44'ü kaçakçılık, 16'sı asayiş, 2 terör şüphelisi ve 3'ü sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 65 şüpheli gözaltına alınarak adli işlem yapıldı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı 'nda yapılan operasyonlarda, 20,49 gram metamfetamin, 65,25 gram eroin, 113,36 gram esrar, 202,07 gram skunk, 1 adet bong, 5 bin 400 adet makaron, 2 bin 728 adet sigara, 51 adet cep telefonu aksesuarı, 35 adet tarihi eser, 30 litre alkol, 25 adet cep telefonu, 5 kilogram tütün ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Türkiye, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 65 gözaltı - Son Dakika

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