Üye Girişi
Şırnak'ta kanalizasyon çukuruna düşen 4 yaşındaki çocuk ölü olarak bulundu - Son Dakika

Şırnak'ta kanalizasyon çukuruna düşen 4 yaşındaki çocuk ölü olarak bulundu

06.12.2021 16:08
Şırnak'ta kanalizasyon çukuruna düşen 4 yaşındaki çocuk ölü olarak bulundu

Şırnak'ın Yeniaslanbaşar köyünde kanalizasyon çukuruna düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Şırnak'ın Yeniaslanbaşar köyünde kanalizasyon çukuruna düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Yeniaslanbaşar köyünde öğle saatlerinde kaybolan 4 yaşındaki İmran Fidan'ın bulunması için vatandaşlar tarafından yapılan arama çalışmaları sonuçsuz kalınca, ailesi durumu jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, köyde kanalizasyon için kazılan 2 metrelik çukurda Fidan'ın cansız bedenini buldu.

Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü. - ŞIRNAK

Jandarma, İtfaiye, Şırnak, AFAD, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta kanalizasyon çukuruna düşen 4 yaşındaki çocuk ölü olarak bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Büyük projenin ilk adımı Erzurum'da atıldı! Akıllı arazi kullanımı tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak 17:11 Büyük projenin ilk adımı Erzurum'da atıldı! Akıllı arazi kullanımı tüm Türkiye'de yaygınlaştırılacak
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! 16:17 Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Son Dakika: Montrö Bildirisi'ne imza atan 103 emekli amiral için 12'şer yıl hapis cezası istendi 15:55 Son Dakika: Montrö Bildirisi'ne imza atan 103 emekli amiral için 12'şer yıl hapis cezası istendi Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı 14:35 Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor! 13:14 Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor! Son Dakika: Erdoğan'dan 12:17 Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı 12:10 Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor 11:24 Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor

Son Dakika Haberleri
17:22 Ali Koç, Vitor Pereira ile devam etme konusundaki kararını yineledi
17:07 Bakan Çavuşoğlu'nu kızdıran soru: Katar'a para istemek için mi geldiniz?
16:47 Sağlık emekçileri, maaş iyileştirmesi ve ek gösterge hakları için grevde!
16:37 Ormanda ensesinden vurulmuş olarak bulundu! 70 yaşındaki adamın husumetlisi yakalandı
16:23 Sedat Peker gözaltına alındı! El Cezire iddia etti!
16:15 Juventus yine mi küme düşecek? Sampdoria Başkanı tutuklandı!
16:13 Melis Sezen'in taktığı kolyenin 34 milyon lira olduğu ortaya çıktı
16:08 Son dakika! Emekli amirallere Montrö iddianamesi tamamlandı!
15:53 Katar: "Ekonomik gidişat nedeniyle Türkiye'de ortaya çıkacak fırsatları değerlendiriyoruz"
15:41 Gonca Vuslateri, karavanda göbek ve kalça dansı yaptı
Ali Koç, Vitor Pereira ile devam etme konusundaki kararını yineledi Ali Koç, Vitor Pereira ile devam etme konusundaki kararını yineledi         
17:22
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Memur-Sen: Ocakta tüm kamu çalışanlarının maaşlarına düzeltme yapılacak Memur-Sen: Ocakta tüm kamu çalışanlarının maaşlarına düzeltme yapılacak         
15:32
Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi         
14:23
Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun         
12:24
İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı         
12:11
Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?         
11:37
Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu         
11:21
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti         
10:57
Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins         
10:52
Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu         
10:36
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 17:30:26. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta kanalizasyon çukuruna düşen 4 yaşındaki çocuk ölü olarak bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement