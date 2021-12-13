Şırnak'ın Silopi ilçesinde 15 yaşındaki Cuma Sadak, kestiği ağacın, üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Silopi'nin Görümlü beldesinde yaşayan Sadak, arkadaşları ile ağaç kesmek için ormanlık alana gitti.
Arkadaşları ile kestikleri ağaç Sadak'ın üzerine devrildi.
Çocuklar beldeye gelerek durumu Sadak'ın yakınlarına bildirdi.
Bölgeye giden aile fertleri, ağacın altında kalarak ağır yaralanan Sadak'ı Silopi Devlet Hastanesine götürdü.
Sadak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Sadak'ın cenazesi belde mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Şırnak'ta kestiği ağacın altında kalan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika