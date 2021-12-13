Son dakika haberi! Şırnak'ta kestiği ağacın altında kalan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Silopi'nin Görümlü beldesinde yaşayan Sadak, arkadaşları ile ağaç kesmek için ormanlık alana gitti.

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Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi