Son dakika haber: MİT ve jandarmanın ortak operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Şırnak'ta MİT ve jandarma ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı resmi Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamada, Yıldırım-1 Cudi operasyonu kapsamında Şırnak kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca gerçekleştirilen müşterek operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

(Melih Yiğit/İHA)