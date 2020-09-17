Son dakika haber: MİT ve jandarmanın ortak operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Şırnak'ta MİT ve jandarma ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı resmi Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamada, Yıldırım-1 Cudi operasyonu kapsamında Şırnak kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca gerçekleştirilen müşterek operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.
(Melih Yiğit/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 10:44 - Kaynak: İHA
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