ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan 3 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Cizre'de İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, haklarında terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden arama kararı bulunan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 13:35 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika