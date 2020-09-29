Son dakika haberi! Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi! Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika gündem haberi: ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan 3 kişi yakalandı.

Son dakika haberi! Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezi ve ilçelerde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Cizre'de İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, haklarında terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden arama kararı bulunan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Emniyet Müdürlüğü, Cizre, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 13:35 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

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