Son dakika haberi! Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 5-11 Nisan'da kent genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli, hakkında soruşturma yürütülen il ekiplerine teslim edildi. 1 şüphelinin ise savcılıktaki sorgusu sürüyor.