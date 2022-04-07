Son dakika haberi | Şırnak'ta şehit polisler anısına 177 fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika
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Son dakika haberi | Şırnak'ta şehit polisler anısına 177 fidan toprakla buluşturuldu

07.04.2022 12:49
Son dakika haberi | Şırnak'ta şehit polisler anısına 177 fidan toprakla buluşturuldu

Son dakika gündem haberi... Şırnak'ta Polis Haftası dolayısıyla Özel Hareket Şube Müdürlüğü yerleşkesinde şehit polisler anısına fidan dikildi.

Şırnak'ta Polis Haftası dolayısıyla Özel Hareket Şube Müdürlüğü yerleşkesinde şehit polisler anısına fidan dikildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Hamza Pehlivan, Polis Haftası dolayısıyla fidan dikimi etkinliğine katıldı.

Ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılığını artırmak, toplumda çevre konusunda farkındalığı yükseltmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, kentte şehit olan polisler anısına ve Polis Teşkilatının 177. kuruluş yılı nedeniyle 177 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, İl Orman İşletme Müdürü Reşit Tunç, emniyet mensupları, öğrencilerle veliler katıldı.

Son dakika haberi | Şırnak'ta şehit polisler anısına 177 fidan toprakla buluşturuldu
Son dakika haberi | Şırnak'ta şehit polisler anısına 177 fidan toprakla buluşturuldu
Son dakika haberi | Şırnak'ta şehit polisler anısına 177 fidan toprakla buluşturuldu
Son dakika haberi | Şırnak'ta şehit polisler anısına 177 fidan toprakla buluşturuldu

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Ali Hamza Pehlivan, Polis Haftası, Şırnak, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Şırnak'ta şehit polisler anısına 177 fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika


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