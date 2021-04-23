Son dakika haberi... Şırnak'ta terör mağdurları için yapılan son konutların kurası çekildi - Son Dakika

Son dakika haberi... Şırnak'ta terör mağdurları için yapılan son konutların kurası çekildi

23.04.2021 00:57
Son dakika haberi... Şırnak'ta terör mağdurları için yapılan son konutların kurası çekildi, System.String[]

Son dakika haber: Şırnak'ta Toplu Konut İdaresince (TOKİ) terör mağdurları için inşa edilen ve yapımı tamamlanan 120 konut, kura çekilişi ile hak sahiplerine teslim edildi.

Şırnak'ta Toplu Konut İdaresince (TOKİ) terör mağdurları için inşa edilen ve yapımı tamamlanan 120 konut, kura çekilişi ile hak sahiplerine teslim edildi.

Terör saldırılarında evleri yıkılan veya kullanılamayacak durumda olanlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı TOKİ tarafından Şırnak'ta yaptırılan, doğal gaza uyumlu, çevre düzenlemeleri, park, taziye evi, cami, okul ve iş yerleri ile modern standartlarda yapılan 10 bin 155 konut tamamlanarak hak sahiplerine verildi. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hak sahipleri kura çekimine katılmazken, mahalle muhtarı ve azalar ile İl Emniyet Müdürlüğü personelinin katılımıyla noter huzurunda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak yapılan kura çekimi, kamera ile kayda alındı.

Şırnak kent merkezinde 2015-2016 yıllarında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen çukur ve barikat operasyonları sırasında evleri yıkılan vatandaşlar için TOKİ tarafından inşa edilen konutların tümü tamamlanarak kurayla sahiplerine teslim edildi. Şırnak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Şahin, "2016 yılında yaşanan hendek ve barikat olaylarından sonra, ilimiz genelinde toplam 14 bin 522 adet konut ve iş yeri olmak üzere meskenlerimiz yıkıldı. Bununla birlikte 5 adet cami, 10 adet okul ağır hasar almak suretiyle yıkıldılar. Gelinen noktada devletimizin güçlü imkanlarıyla 10 bin 155 konut, 502 adet iş yeri, 14 adet okul, 8 adet cami ve 5 adet taziye evi yapmış bulunmaktayız. İlimiz genelince İdil, Cizre, Silopi ve merkezde olmak üzere yapılan konutların tamamını hak sahiplerine dağıttık. Son kura olan kuramızı da bu gün gerçekleştiriyoruz. Bundan sonrası için, benzer şekildeki projelere sosyal konutlar adı altında yapmak nasip olur inşallah. Şu anda 135 boş dairemiz kaldı. Bu gün 120 vatandaşımızı ev sahibi yapacağız" dedi. - ŞIRNAK

Şırnak, konut, Terör, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Şırnak'ta terör mağdurları için yapılan son konutların kurası çekildi - Son Dakika Ekonomi


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