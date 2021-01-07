Son dakika haberi! Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı - Son Dakika

Şırnak'ta terör mağduru aileler, yaptıkları yürüyüş sonrası HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem düzenledi.

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar ile şehit ve gazi aileleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı önüne geldi.

Ellerinde Türk bayrakları ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kürt Türk kardeştir, ayrım yapan kalleştir", "Kahrolsun PKK, tırnakçı HDP" sloganları attı.

Anne Hamdiye Arslan, 14 yaşındaki oğlunun 5 yıl önce dağa kaçırıldığını belirterek, çocuğunu HDP'den istemek için her hafta İdil ilçesinden geldiğini, eylemi sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi.

Çocuklarını HDP'den istemek için her hafta geldiklerini ifade eden Arslan, yeni yılda evlatlarına kavuşmayı beklediklerini dile getirdi.

Arslan, şöyle konuştu:

"Biliyoruz ki çocuklarımız HDP'nin elleriyle dağa götürüldü. Onlar kendi çocuklarını Avrupa'da okutuyor, bizim çocuklarımız dağda silah altına onların eliyle alınıyor. Bizim ne günahımız vardı, neden fakir fukaranın 14 yaşındaki çocuklarını kendilerine kurban ediyorlar? Çocuklarımızı bize vermelerini istiyoruz. Bunu istiyoruz, istemeye de devam edeceğiz çünkü bu bizim hakkımız."

Annelerden Emine Üstek de oğlu Metin'in 5 yıl önce piknik bahanesiyle zorla dağa kaçırıldığını, sağlığı el verdikçe çocuğunu HDP'den istemek için her perşembe eylem yapacağını anlattı.

Üstek, "Evladım için eyleme devam edeceğim. Oğlum HDP eliyle götürüldü, onlar da getirsin. 14 yaşındaki çocuklara nasıl kıydılar, bize bunu yaşatmaya ne hakları vardı? Allah hakkımızı onlara bırakmasın." ifadelerini kullandı.

Şehit yakını Nadire Güngör de 18 haftadır annelere destek için geldiklerini, ailelerin çocukları gelene kadar eyleme devam edeceklerini bildirdi.

HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.