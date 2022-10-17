Son dakika haberi: Şırnak'ta terör operasyonları: 10 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK ve FETÖ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10-16 Ekim tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK ve FETÖ terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli ilgili birime telsim edildi. 4 şüpheli ise serbest bırakıldı. - ŞIRNAK