Son dakika haberi: Şırnak'ta terör operasyonları: 10 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Şırnak'ta terör operasyonları: 10 gözaltı

17.10.2022 16:43
Son dakika haberi: Şırnak'ta terör operasyonları: 10 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK ve FETÖ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK ve FETÖ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 10-16 Ekim tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK ve FETÖ terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli ilgili birime telsim edildi. 4 şüpheli ise serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Şırnak'ta terör operasyonları: 10 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Şırnak'ta terör operasyonları: 10 gözaltı - Son Dakika
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