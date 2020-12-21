Son dakika haberi: Şırnak'ta terör operasyonlarında 1 tutuklama - Son Dakika

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 11 zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 14-20 Aralık'ta il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 9'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diğerinin işlemleri sürüyor.