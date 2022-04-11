Son dakika haber... Şırnak'ta terör operasyonlarında 2 tutuklama - Son Dakika

ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 4-10 Nisan tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.