Son dakika haber... Şırnak'ta terör operasyonlarında 2 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haber... Şırnak'ta terör operasyonlarında 2 tutuklama

11.04.2022 14:05
Son dakika haber... Şırnak'ta terör operasyonlarında 2 tutuklama

Son dakika habere göre ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 4-10 Nisan tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.


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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Şırnak'ta terör operasyonlarında 2 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Şırnak'ta terör operasyonlarında 2 tutuklama - Son Dakika
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