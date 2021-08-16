Son dakika haberi! Şırnak'ta terör operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerden biri ilin ildeki birimine teslim edilirken, 13 şüpheli çıkarıldıkları adli hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 9-15 Ağustos'ta kent genelinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.

Şırnak 'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

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