Son dakika haberi: Şırnak'ta terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 21-27 Şubat'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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