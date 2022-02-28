Son dakika haberi: Şırnak'ta terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Şırnak'ta terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

28.02.2022 13:38
Son dakika haberi: Şırnak'ta terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 21-27 Şubat'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Şırnak, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Şırnak'ta terör operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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