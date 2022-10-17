Son dakika haberi | Adnan Oktar Davası: MİT'le bağlantılı olmak şereftir ama Adnan Bey'in öyle bir özelliği yok

Kaynak: AA

Şırnak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.