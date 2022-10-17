Son dakika haberi: Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 1'i tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 10-16 Ekim'de il genelinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 1'i tutuklandı,13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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