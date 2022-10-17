Son dakika haberi: Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 1'i tutuklandı

17.10.2022 16:52
Son dakika haberi: Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 1'i tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 10-16 Ekim'de il genelinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 1'i tutuklandı,13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Şırnak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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