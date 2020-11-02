Son dakika haberi: Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Şırnak'ta bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
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