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Son dakika haberi | Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

14.02.2022 12:33
Son dakika haberi | Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

Son dakika habere göre Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce, 7-13 Şubat'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'sinin adli makamlarca tutuklandığı ifade edilen açıklamada, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 2 şüphelinin serbest bırakıldığı, 1 şüphelinin ise ilgili birimlere teslim edildiği belirtildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Şırnak, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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