Son dakika... Şırnak'ta terör operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika... Şırnak'ta terör operasyonu: 17 gözaltı

12.05.2022 15:05
Son dakika... Şırnak'ta terör operasyonu: 17 gözaltı

Son dakika haberine göre Şırnak'ta terör operasyonunda 17 şüpheli yakalandı.

Şırnak'ta terör operasyonunda 17 şüpheli yakalandı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Cizre'de düzenlenen operasyonda, örgütün Sivil Savunma Birlikleri (YPS) ve gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada cep telefonları ile muhtelif dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ŞIRNAK

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Şırnak'ta terör operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Şırnak'ta terör operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika
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