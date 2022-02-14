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Son dakika haberi! Şırnak'ta terör operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Şırnak'ta terör operasyonu: 2 kişi tutuklandı

14.02.2022 13:27
Son dakika haberi! Şırnak'ta terör operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Son dakika haber: Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 5 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 5 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 07 - 13 Şubat 2022 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda, toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 2 şüpheli serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise ilgili il ve birimine teslim edildi. - ŞIRNAK

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Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Şırnak'ta terör operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Şırnak'ta terör operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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