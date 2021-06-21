Basın Açıklaması 21.06.2021-2 - Son Dakika

Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce 14-20 Haziran 2021 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 6 şüpheli gözaltına alınmış olup 1'i çıkarıldığı adli makam tarafından tutuklanmış, 1'i ilgili il ve birimine teslim edilmiştir. 4 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlar tarafından serbest bırakılmıştır.

Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Şırnak Valiliği