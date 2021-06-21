Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce 14-20 Haziran 2021 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 6 şüpheli gözaltına alınmış olup 1'i çıkarıldığı adli makam tarafından tutuklanmış, 1'i ilgili il ve birimine teslim edilmiştir. 4 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlar tarafından serbest bırakılmıştır.
Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
Şırnak Valiliği
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › 3. Sayfa › Basın Açıklaması 21.06.2021-2 - Son Dakika