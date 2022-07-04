Son dakika haberi: Şırnak'ta terör operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Şırnak'ta terör operasyonu: 9 gözaltı

04.07.2022 13:29
Son dakika haberi: Şırnak'ta terör operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika haber: Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam edene operasyonlar sonucunda 9 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam edene operasyonlar sonucunda 9 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 27 Haziran - 03 Temmuz 2022 tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon başlattı. Operasyon neticesinde toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Çıkarıldıkları adli makamlar tarafından 2 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheli ise serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Şırnak'ta terör operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Şırnak'ta terör operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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