Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 27 Haziran - 03 Temmuz 2022 tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon başlattı. Operasyon neticesinde toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Çıkarıldıkları adli makamlar tarafından 2 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheli ise serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Şırnak'ta terör operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

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