Son dakika haberi! Şırnak'ta trafik polisleri araçların kaymaması için caddeyi kardan temizledi - Son Dakika

Son dakika haberi! Şırnak'ta trafik polisleri araçların kaymaması için caddeyi kardan temizledi

20.01.2021 14:09
Son dakika haberi! Şırnak'ta trafik polisleri araçların kaymaması için caddeyi kardan temizledi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Şırnak'ta trafik polisleri araçların kardan kaymasını önlemek için kar temizliği yaptı.

Şırnak'ta trafik polisleri araçların kardan kaymasını önlemek için kar temizliği yaptı.

Şırnak'ta 2 günden bu yana etkisi süren kar yağışı dolayısıyla kent merkezinde önlemler alındı. Bu kapsamda Yeni Mahalle Kavşağı'nda trafik polisleri araçlara zincir ve kar lastiği uygulaması gerçekleştirdi.

Trafik ışıklarında hareket eden araçların caddede biriken kar nedeniyle kaydığını gören polis, küreklerle caddeyi kardan temizledi.

Polislerin bu hareketi sürücüler tarafından takdirle karşılandı.

Şırnak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Şırnak'ta trafik polisleri araçların kaymaması için caddeyi kardan temizledi - Son Dakika


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