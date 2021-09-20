Şırnak'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 107 mermi, 29,14 gram metamfetamin, 3,05 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, gümrük kaçağı 20 bin 730 paket sigara, 350 puro, 23 cep telefonu, 16 şişe içki 15 kilogram tütün ile 10 elektronik sigara cihazı ele geçirildi.

Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.