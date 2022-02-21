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Son dakika haberi: Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı

21.02.2022 12:50
Son dakika haberi: Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı

Son dakika haberleri... Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 44 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 44 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 44 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, 17 kilo 790 gram eroin, 627,75 gram metamfetamin, 2,17 gram esrar, 68 sentetik ecza maddesi, gümrük kaçağı 16 bin 728 paket sigara, 57 cep telefonu, 64 cep telefonu aksesuarı, 4 elektronik sigara ele geçirildi.

5 zanlı tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartı ile olmak üzere diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Ayrıca 21'i asayiş, 15'i kaçakçılık, 2'si terör ve 1'i resmi belgede sahtecilik suçundan 39 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Şırnak, Habur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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