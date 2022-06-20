Son dakika haberi! Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

20.06.2022 11:05
Son dakika haberi! Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi: Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 163,88 gram esrar, 0,75 gram kokain, 0,11 gram metamfetamin, gümrük kaçağı 20 bin 500 paket sigara ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca resmi belgede sahtecilik olayı da tespit edildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

Ayrıca kentte, 15'i kaçakçılık, 11'i asayiş, 7'si terör ve 3'ü resmi belgede sahtecilik olmak üzere 36 şüpheli yakalandı. Şüpheliler yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Şırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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