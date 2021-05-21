PKK'nın saldırısını ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak kınadılar - Son Dakika

PKK'nın saldırısını ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak kınadılar

21.05.2021 14:43

PKK'nın saldırısını ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak kınadılar Şırnak'ta vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ile parti temsilcilerinden oluşan bir grup, terör örgütü PKK mensupları tarafından dün gece Şırnak 23.

PKK'nın saldırısını ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak kınadılar

ŞIRNAK - Şırnak'ta vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ile parti temsilcilerinden oluşan bir grup, terör örgütü PKK mensupları tarafından dün gece Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı ile Batman İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığına yapılan maket uçaklı saldırı girişimini düzenledikleri yürüyüşle kınadı.

Memur-Sen ve AK Parti İl Başkanlığı öncülüğünde aralarında MHP İl Başkanlığı, İnsani Yardım Vakfı (İHH), Şırnak Şehit Aileleri ve Köy Korucuları Federasyon Başkanlığı üyelerinin bulunduğu bir grup eni Mahalle Geylani Camisi önünde cuma namazı çıkışı toplandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçen grup "Kürt Türk kardeştir, ayırım yapan kalleştir", "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Huzura kalkan eller kırılsın" sloganları atarak Atatürk Mahallesi Sanat Sokağı'na kadar geldi. Burada grup adına açıklama yapan Memur-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı, Şırnak ve Batman'da yapılan terör saldırılarını kınadıklarını terör eylemleriyle örgütün hiçbir zaman emellerine ulaşamayacağını söyledi.

"Hep birlikte teröre ve ihanete karşı ayaktayız"

Kardeşlikle var olmak, kardeşlik ırmağında hep birlikte akmak için bura olduklarını kaydeden Çatı, "Hep birlikte teröre ve ihanete karşı ayaktayız. Vesayetin emir eri ve işgal aracı, terör koalisyonu PKK'yı lanetleyip, birlikteliğimizi tüm dünyaya göstermek için buradayız. Analarımızın, yürekleri dağlayan feryatlarını dindirmek, yeni bir tarih yazmak ve safları sıklaştırmak için omuz omuzayız. Yüce Rabbimiz, iman edenleri 'kardeş' kılmış. Bu kardeşlik nimeti sayesinde onları 'ateş çukuruna' düşmekten kurtardığını bildirmiştir. Bu bilinçle hizipçi, mezhepçi, ırkçı ve ayrılıkçı yapıları kınıyor, kardeşliğimize sahip çıkıyoruz. Kardeşlerimize ve sadık dostlarımıza destek oluyoruz. Düşmanlarımıza korku salıyoruz. İmana karşı küfrü, kardeşliğe karşı kalleşliği tercih edenleri lanetliyoruz. Gönülleri en sağlam ve köklü bir biçimde bağlayan bağımızla, imanımızla buradayız. Bu bağ çözülmez, bu vatan bölünmez. Ey PKK Haçlı ittifakının emir eri, elinize emperyalizm tarafından verilen silahları bırakın. Artık yeter, kandan ve katliamdan beslenmeyin. Siyonizmin kanlı senaryolarında figüran olmaktan vazgeçin. Milletin iradesine, bu kardeşlik atmosferine teslim olun. Diz çökeceksiniz. Aman dileneceksiniz. Ebedi kardeşliğimiz karşısında çaresizce yalnızlaşacaksınız. Değerleri kuşananlar burada. Dayanışma ruhu ile hareket edenler burada. Emperyalizmin, terörizmin ve Siyonizmin karşısında dimdik duran Güneydoğu, Doğu Anadolu, tüm Türkiye burada. Edi bese, artık yeter diyoruz. Sabrımızı sınamayın, unutmayın, unutmayacağız" dedi.

"Bizler huzurlu bir ortamın özlemi içindeyiz"

AK Parti Şırnak İl Başkanı Halil İbrahim Erkan ise "Biz Şırnak olarak huzurun ne olduğunu gördük. Kardeşliğin ne olduğunu biliyoruz. Beraber bir arada yaşamanın gücünü kuvvetini biliyoruz. Biz bu beraberliği sağladıkça, birileri bu kardeşlik hukukunu bölmek için elinden gelen mücadeleyi verecek. Çünkü burada PKK adına varlık sürdüren siyasal organizasyonları dahil olmak üzere kınadığımız İsrail'den ve Amerika'dan almaktadır. Biz kendi içimizdeki birlikteliğimizi, dostluğumuzu ve inancımızı böldürmeyeceğimizin kararlığını buradan bütün dünyaya haykırıyoruz. Bütün Türkiye'ye haykırıyoruz. Bizler huzurlu bir ortamın özlemi içindeyiz. Bu huzuru bozmaya çalışan ve aynı safta duran HDP de yapılan bu bütün suçlarında ortağıdır. Yine bu toplumun huzurunu bozmak için kendilerinin hazırladıkları, tuzakladıkları düzeneklerle, mühimmat yüklü maket uçaklarla yine bu şehrin üzerine saldırmaya çalıştılar. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yok. Artık Kürt toplumun üzerinden ellerini çeksinler. Evet, biz Kürt'üz, ama böldüren Kürt'lerden değiliz. Evet, biz Kürt'üz, ama PKK'lı değiliz. Evet, biz Kürt'üz, ama dostluğumuz için, kardeşliğimiz için canımızı vermeye hazırız. HDP'nin Kürt halkı üzerinde zerreyi mıskal bir temsiliyeti yoktur. Eğer HDP Kürtleri temsil ettiğine inanıyorsa, Kürt kardeşlerinin acılı günlerinde yanlarında olurdu. PKK'nın işlediği cinayetlerde sesini duyurmayan, PKK'nın yaptığı zulümleri meşru gören, ekmeği için mücadeleler yapan işçilerimize yönelik saldırılar yapıldığında, benim can kardeşim bedeni on parçaya bölündüğünde HDP'nin milletvekilleri neden sesiz kaldılar. Eğer temsilyetten bahsediyorlarsa önce buradaki halkın arkasında dururlar. İşte halk burada, halk huzurunun yanında. Halk kardeşliğinin yanında. Çekin artık bu toplumun üzerinden, bu toplum sizi istemiyor. Bu huzur için canımızı vermeye hazırız" diye konuştu.

Grup yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

PKK'nın saldırısını ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak kınadılar
PKK'nın saldırısını ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak kınadılar
PKK'nın saldırısını ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak kınadılar
PKK'nın saldırısını ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak kınadılar
PKK'nın saldırısını ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak kınadılar
PKK'nın saldırısını ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak kınadılar
PKK'nın saldırısını ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak kınadılar
PKK'nın saldırısını ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak kınadılar
PKK'nın saldırısını ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak kınadılar
PKK'nın saldırısını ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak kınadılar
PKK'nın saldırısını ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak kınadılar

Şırnak, Terör, Türk, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa PKK'nın saldırısını ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak kınadılar - Son Dakika


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