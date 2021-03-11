Son dakika genel: Şırnak anneleri 'Kahrolsun PKK' sloganlarıyla yürüdü - Son Dakika

Şırnak anneleri 'Kahrolsun PKK' sloganlarıyla yürüdü

Şırnak'tan PKK'ya tepki sesleri yükseliyor

ŞIRNAK - Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan Şırnak annelerinin HDP önündeki eylemi 27'inci haftasına girdi. Anneler 'Kahrolsun PKK' sloganları atarak yürüyüş yaptı.

Şırnak anneleri ile şehit yakınları HDP Şırnak il binasına yürüyerek eylem düzenledi. PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan Şırnaklı kadınlar ile şehit yakınları yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binasına yürüyen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Kadınlar sık sık 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Kahrolsun PKK, tırnakçı HDP' ve 'Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP', 'Kürt-Türk kardeştir, PKK kalleştir' sloganları attı.

HDP Şırnak il binası önünde açıklama yapan ve 14 yaşındaki oğlu 5 yıl önce dağa kaçırılan Hamdiye Arslan, "Biz yürüyüşümüze devam edeceğiz çocuklarımız için. Biz çocuklarımızın peşinde olacağız çocuklarımızı onlardan alana kadar. Bu küçük çocuklar için biz bu sokaklarda olacağız. Çocuklarımızı zorla bizden alarak sattılar. HDP çukur barikat döneminde çocuklarımızın peşindeydi. Çocuklarımızı tutup PKK'ya sattılar. Dağ başına götürdüler. Kendi çocuklarını Avrupa'ya götürdüler. Bizimkini dağa götürdüler. HDP istese bu günde çocuklarımızı istese getirebilir. PKK ile HDP aynıdır. Biz de Kürdüz. Biz vicdanlı kütleriz. HDP haksızlığı Kürtlere yapıyor. Biz çocuklarımızı istiyoruz" dedi.

HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.