Şırnaklı kadınlar, 27'nci haftada da HDP'den çocuklarını istedi - Son Dakika

Şırnaklı kadınlar, 27'nci haftada da HDP'den çocuklarını istedi

ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP il binası önündeki eylemlerini 27'nci haftada da sürdürdü.

Şırnak'ta çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları ile kadınlar, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde yürüyüş yaparak, ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK'yı protesto etti. Güvenlik önlemleri eşliğinde HDP il binası önüne gelen kadınlar, HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi. PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, tırnakçı HDP", "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir" sloganları attı.

5 yıl önce 14 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Doğan'ın annesi Hamdiye Arslan, eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi. Çocuklarının kaçırılmasından HDP'nin sorumlu olduğunu anlatan Arslan, "Çocuklarımızın peşindeyiz. Çocuklarımızı onlardan almadığımız sürece bu caddelerde olacağız. Kendi çocuklarını okutuyorlar. Bizim çocuklarımızı dağa götürüyorlar. Çocuklarımız küçük, biz çocuklarımızı istiyoruz. Biz kimseye haksızlık yapmadık. Gerçek Kürtler biziz. Vicdan sahibi olan biziz. HDP isterse bugün bile çocuklarımızı geri getirir. HDP ve PKK birdir" dedi.

Ailelerin eylemine destek için katılan Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan ise "Bizim annelerimiz evlatlarına kavuşuncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz. Al bayrağımızı bu sokaklarda dalgalandırmaya devam edeceğiz. Sessiz çığlıkların sesi olmaya devam edeceğiz. Evlatları gelinceye kadar, onların gönlü bahar oluncaya kadar bu haklı mücadelemize devam edeceğiz. Biz istiyoruz ki annelerimizin yüreği sevinsin" diye konuştu.