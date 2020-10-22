Son dakika haberi: Şırnaklı kadınlar, engellemelere rağmen HDP önündeki eylemlerini sürdürdü - Son Dakika

Son dakika haberi: Şırnaklı kadınlar, engellemelere rağmen HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

22.10.2020 14:38
Son dakika haberi: Şırnaklı kadınlar, engellemelere rağmen HDP önündeki eylemlerini sürdürdü, System.String[]

Son dakika haber: ŞIRNAK'ta çocukları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan anneler, şehit ve gazi yakını kadınlar, HDP İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini 7'nci haftada da engellemelere rağmen devam ettirdi.

ŞIRNAK'ta çocukları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan anneler, şehit ve gazi yakını kadınlar, HDP İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini 7'nci haftada da engellemelere rağmen devam ettirdi.

Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, kadınlar ile şehit ve gazi yakınları Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı önüne gelerek protesto eylemi yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binası önüne gelen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla 'Şırnaklı kadınlar hesap soruyor' 'Teröre geçit yok' yazılı dövizler ve PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

HDP'LİLER YİNE ENGELLEMEK İSTEDİŞırnaklı kadınların 7'nci haftadaki eylemi de yine HDP'liler tarafından engellenmek istenildi. HDP il binası önüne gelen kadınlar, HDP'liler tarafından parti binasındaki ses sistemiyle yüksek tonda müzik çalıp, slogan atarak engellenmeye çalışıldı. Engellemeye rağmen kadınlar, HDP il binası önünde teröre tepkilerini dile getirdi.   'BUNUN HESABINI HDP VERECEK'Eşi Selman Bilir ve ağabeyi Abdulmutalip Hanedan'ı 9 Mayıs 2009'da PKK terör örgütü tarafından yola döşenen mayının patlaması sonucu kaybeden Zübeyde Bilir, her hafta HDP önünde yaptıkları eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi. Bilir,  "Eşim ve ağabeyimi aynı an da şehit edildiler. Artık bunun hesabını vermenin zamanı geldi. Çocukları zorla dağa götürülen annelerin çocuklarının haklı davalarında onların yanındayız. Değil 7 hafta, 7 bin hafta geçse o çocuklar gelmediği sürece biz buradayız. ve bunun hesabını HDP verecek. Çünkü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'dir. Herkes de bunun farkına varmalı artık" dedi.  'AYAKLARIM BENİ TAŞIYANA KADAR BURAYA GELİP OĞLUMU İSTEYECEĞİM'7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Metin için HDP önüne geldiğini söyleyen Emine Üstek, her perşembe günü HDP'nin önünde eylem yapacaklarını ifade etti. Tek isteği oğlu Metin'e kavuşmak olduğunu söyleyen Üstük, "Ben oğlumu istiyorum. Kurban Bayram'ının 2'nci günü oğlumu götürdüler. Oğlum neredeyse gelmesini istiyorum. Ben oğlumu HDP'den istiyorum. Ayaklarım beni taşıyana kadar buraya gelip oğlumu isteyeceğim. Her perşembe" dedi.'YAŞADIĞIMIZ SÜRECE ÇOCUKLARIMIZIN PEŞİNDE OLACAĞIZ'

5 yıl önce 14 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Doğan için eyleme katılan Hamdiye Arslan, "Çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı bize versinler. Bu çocuklar çarşının yolunu bilmezler nasıl dağa çıkarlar. Yaşadığımız sürece çocuklarımızın peşinde olacağız. Yüreğimizi yaktılar. Her hafta, yaşadığım sürece oğlumu almak için buraya geleceğim. Bizim çocuklarımızı dağa gönderiyorlar kendi çocuklarını okutuyorlar. Yeter artık yüreğimizi yaktıkları. Artık kimse ölmesin. Kan akmasın barış istiyoruz" diye konuştu.


Son dakika haberi: Şırnaklı kadınlar, engellemelere rağmen HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Son dakika haberi: Şırnaklı kadınlar, engellemelere rağmen HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Son dakika haberi: Şırnaklı kadınlar, engellemelere rağmen HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Son dakika haberi: Şırnaklı kadınlar, engellemelere rağmen HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Son dakika haberi: Şırnaklı kadınlar, engellemelere rağmen HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Son dakika haberi: Şırnaklı kadınlar, engellemelere rağmen HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Son dakika haberi: Şırnaklı kadınlar, engellemelere rağmen HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Son dakika haberi: Şırnaklı kadınlar, engellemelere rağmen HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Son dakika haberi: Şırnaklı kadınlar, engellemelere rağmen HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Son dakika haberi: Şırnaklı kadınlar, engellemelere rağmen HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Son dakika haberi: Şırnaklı kadınlar, engellemelere rağmen HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Son dakika haberi: Şırnaklı kadınlar, engellemelere rağmen HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Halkların Demokratik Partisi, Şehit, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Şırnaklı kadınlar, engellemelere rağmen HDP önündeki eylemlerini sürdürdü - Son Dakika

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