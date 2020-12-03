Son dakika haberi: Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemlerini 13'üncü haftada da sürdürdü - Son Dakika

Son dakika haberi: Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemlerini 13'üncü haftada da sürdürdü

03.12.2020 17:28
Son dakika haberi: Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemlerini 13'üncü haftada da sürdürdü, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP il binası önündeki eylemleri 13'üncü haftasında da sürdü.

ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP il binası önündeki eylemleri 13'üncü haftasında da sürdü. 5 yıl önce 14 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Doğan için İdil ilçesinden gelerek eyleme katılan Emin Arslan, "Oğlum HDP'nin iş birliği ile kaçırıldı. Başta biz söyledik. Bunlar Kandil'in uzantısıdır. Bunlar PKK ile iş birliği halindedir" dedi.

Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler ile şehit ve gazi yakınları, HDP il binası önünde protesto eylemi düzenlendi. Kadınların 13'üncü haftasına giren eylemine, 5 yıl önce 14 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Doğan için İdil ilçesinden gelen Emin Arslan ile 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Metin için gelen Ömer Üstek de destek verdi. Yoğun güvenlik önlemleri altında HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, tepkilerini dile getirdi. PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. HDP'liler de kurulan ses sistemiyle yüksek tonda müzik çalıp, slogan atarak ailelerin bu eylemini engellemeye çalıştı. Aileler, engellemelere rağmen, il binası önünde teröre tepkilerini dile getirdi.

'HDP BİZİM TEMSİLCİMİZ DEĞİL'Oğlu Doğan'ın 5 yıl önce 14 yaşındayken HDP'nin iş birliğiyle dağa kaçırıldığını belirten Emin Arslan, "Oğlum, 2015'teki olaylarda kaçırıldı. Bunlar Kandil'in uzantısıdır. Bunlar PKK ile iş birliği halindedir. Biz her zaman söylüyoruz. Türkiye'de siyaset yapmasınlar. Gitsinler kendi siyasetlerini Şengal'de yapsınlar. Biz Türkiye'de bunları istemiyoruz. Biz bölücü değiliz ama bunlar bölücüdür. Bunlara inanmayın. Kürt halkı artık uyanmıştır. Kürt halkı artık zerre kadar bunlara inanmıyor. HDP, PKK'nın uzantısıdır. Bu kesinleşmiştir. Buradan insan haklarına da mesaj yolluyorum. Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine de sesleniyorum; HDP'yi içimizden kaldırın. İstemiyoruz. Bizim temsilcimiz değildir" dedi.Terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Metin için HDP il binası önüne gelen Ömer Üstek ise "HDP, benim oğlumu götürmüş, satmıştır. Nasıl götürmüşlerse öyle geri getirsinler. Ben oğlum için HDP'den davacıyım. Ben burada olduğumu nasıl biliyorsam HDP'nin de kesinlikle oğlumu götürdüğünü biliyorum. Madem götürmüşler bu annelerin çocuklarını geri getirsinler. Çocuklarımızı getirsinler. Biz de eylemimizi bitirelim. Çocuklarımızı getirmedikleri sürece ölsek bile bu eyleme devam edeceğiz" diye konuştu.Annelerin eylemine destek veren Gamze Çıra da HDP il binası önündeki direnişi devam ettirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

" Almanya'daki Maide annemiz için de buradayız. Dağa kaçırılan çocuğu için Almanya'da eylem yapan annemize sevgilerimizi gönderiyoruz. Biz her zaman onların yanındayız. Direnişimiz devam edecek. Çocuklarımız dağdan gelene kadar bütün annelerimizin yanındayız. Maide annemizin içi rahat olsun. Kahrolsun PKK, kahrolsun PKK'ya yataklık yapan HDP."


Son dakika haberi: Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemlerini 13'üncü haftada da sürdürdü
Son dakika haberi: Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemlerini 13'üncü haftada da sürdürdü
Son dakika haberi: Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemlerini 13'üncü haftada da sürdürdü
Son dakika haberi: Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemlerini 13'üncü haftada da sürdürdü
Son dakika haberi: Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemlerini 13'üncü haftada da sürdürdü
Son dakika haberi: Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemlerini 13'üncü haftada da sürdürdü
Son dakika haberi: Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemlerini 13'üncü haftada da sürdürdü
Son dakika haberi: Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemlerini 13'üncü haftada da sürdürdü
Son dakika haberi: Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemlerini 13'üncü haftada da sürdürdü
Son dakika haberi: Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemlerini 13'üncü haftada da sürdürdü
Son dakika haberi: Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemlerini 13'üncü haftada da sürdürdü
Son dakika haberi: Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemlerini 13'üncü haftada da sürdürdü
Son dakika haberi: Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemlerini 13'üncü haftada da sürdürdü
Son dakika haberi: Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemlerini 13'üncü haftada da sürdürdü

Halkların Demokratik Partisi, Şırnak, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Şırnaklı kadınlar, HDP önündeki eylemlerini 13'üncü haftada da sürdürdü - Son Dakika


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